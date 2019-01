Պրիդուրկներ

Ուրեմն Նիկոլենց կուսակցության պատգամավորներից մեկը իրեն ճղում ա թե բա "ապատեղեկատվությունը պետք է պատժվի,խստագույնս պատժվի: Ապատեղեկատվությունն արդեն դառնում է ազգային անվտանգության խնդիր": Ուրեմն ապատեղեկատվությունից ու պատժից խոսում են մարդիկ, ովքեր օրինակ տարիներ շարունակ հայ հասարակությանը համոզում էին, թե բա Սաշիկն ա էն կամեռաների ու կարմիր գծերի տերը, և դրա ողջ գումարները իրեն ա գնում, իսկ վերջում իրենց իսկ պատգամավորը կանգնում ու հայտարարում ա, որ Սաշիկը երբեք այդ ամենի հետ կապ չի ունեցել։ Դե հիմա պատժեք ինքներդ ձեզ տարիներ շարունակ ապատեղեկատվություն տարածելու ու հայ հասարակությյանը մոլորեցնելու համար։

