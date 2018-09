Ռոբերտ Քոչարյանը

Մի բան ասեմ, էլի: Ընդհանրապես հին պատմական ավանդույթ ա, որ կողմերը, մենամարտից առաջ առաջադրում են իրենց կողմից նախընտրելի զենքերը, գործիքները, որոնցով տվյալ կողմը իր հակառակորդին առաջարկում է պայքարել: Այսինքն առաջարկում է սահմանել պայքարի կանոնները: Հավանաբար այս տրամաբանության շրջանակներում էլ, Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացնելով դատարան հայցադիմում ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, առաջարկում է պատերազմել օրենքի ու դատարանի շրջանակներում, այն պարագայում երբ իր հերթին Նիկոլը իր հակառակորդներին որպես պատերազմելու գործիք առաջարկում է փռել ասֆալտին, ցփխել պատերով, ընտանիքների անդամներին էլ հանել փողոց ու սամասուդ անել: Comments comments

