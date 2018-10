Ռոբերտ Քոչարյան

Գրոսմայստերի բարի ժպիտի ներքո, ապրիորի «սևերի» ու «սպիտակների» բաժանվածները մի անգամ իրար պաս տալով քաղաքական դաշտից հանեցին Կարեն Կարապետյանին ու ռուսներին, իսկ հիմա էլ նույնանման պասերով փորձում են իշխանության մոտ չթողնել Ռոբերտ Քոչարյանին: Ու ամենը էշածաց նախրի ինքնամոռաց ծափերի ներքո…)) “Չեմ զարմանա, որ ամեն ինչ սկզբունքորեն ժողովրդի կամքին հակառակն անող ԱԺ-ն ցրվելուց առաջ հերթական սաբոտաժի փորձն անի։ էտ ստորներից ամեն ինչ սպասելի է: Comments comments

