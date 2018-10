Սահմանադրական դատարան

Այդպիսի բան ոչ սահմանադրութեամբ է նախատեսուած, ոչ օրէնքով, ոչ էլ կառավարութեան որոշմամբ։ Նրա այսօրուայ կեցուածքը իրաւաբանօրէն իշխանութեան զաւթում է (Սահմանադրութեան անփոփոխելի յօդուածով շատ ծանր յանցագործութիւն)։ Հենց այդ պատճառով մի քանի օր առաջ իրեն խորհուրդ տուեցի դիմել Սահմանադրական դատարան նախ ապահովագրու համար ապա եւ պարզելու՝ արդեօ՞ք ինքն իրաւունք ունի հրաժարականից յետոյ պաշտօնակատարութիւն անել, երբ դրա համար առաջին փոխվարչապետի պաշտօն է մոգոնուած։

Այսպիսի նրբերանգներն իրաւաբանական գիտելիքներ ունեցողների համար են, սակայն մասնագէտների աննշան աջակցութեամբ նաեւ ոչ իրաւաբանների համար է ամեն ինչ տեսանելի։

