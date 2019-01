“Սահմանադրական կարգի խախտում”

Միլիոն անգամ լավ էր մնար նույնը, քան տեղում կառուցվեր այդ այլանդակ, ճարտարապետական նորմերը խախտած, ճնշող հյուսային պողոտան: Մենք ընդմիշտ կորցրել ենք այդ տարածքը, իսկ «գոմերի» դեպքում միշտ էլ հնարավոր էր տեղում ճիշտ ճարտարապետական լուծում ունեցող պողոտա կառուցել: Խրճիթը չի կարող լինել այլանդակ, իսկ այ հյուսային պողոտան այլանդակ քարակույտ ա, որովհետև իր աններդաշնակությամբ դիսոնանս ա առաջացնում: Դա պարտադիր, չէ որ ապաշնորհ Նարեկ Սարգսյանի ձեռքերով մեր հայկական ճարտարապետական գոհարները դարձրեցին անշունչ Հյուսիսային պողոտա: Այդ փողոցով քայլելիս վախենալու ինչ որ մի ուժ քշում է։ Իհարկե. Եթե մեղադրում են “Սահմանադրական կարգի խախտում” հոդվածով, դա ինքնստինքնյան քաղ. մեղադրանք է Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.