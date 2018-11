Սահմանադրական փոփոխութիւններ

Մանաւանդ ԱԺ-ն պէտք է լինի իսկապէս քաղալքացիներին ներկայացնող հաստատութիւն, որտեղ պատգամաւորները պէտք է քուէարկեն այն քուէների քանակով, որոնք իրենք ստացել են ընտրութիւնների ընթացքում։ Այս որակի փոփոխութիւնների արդիւնքում Հայաստանը կը դառնայ աշխարհի ամենաժողովրդավարական պետական համակարգն ունեցող պետութիւնը։ Նշեայ դրոյթներն ընդգրկող նախագիծ մենք ներկայացրել ենք Սահմանադրական փոփոխութիւնների յանձնաժողովին 2014 թ.-ին, սակայն դրանց առաջադիմականութիւնից սարսափած նախորդ իշխանութիւնները նոյնիսկ չեն քննարկել։ Առաջիկայում ես ծրագրում եմ 200 000 քաղաքացիների ստորագրութեամբ կրկին ներկայացնել այդ նախագիծը, ինչը նախատեսուած է սահմանադրութեամբ… ուստի ակնկալում եմ նաեւ Ձեր աջակցութիւնը։ Եթէ պատրաստ եք այս հարցում օգտակար լինել Ձեզ եւ Հայաստանի միւս քաղաքացիներին եւ սահմանուած ժամանակահատուածում աջակցել ստորագրահաւաքի գործին ապա խնդրում եմ փոխանցել ինձ Ձեր հեռախօսահամարը, էլեկտրոնային հասցէն եւ բնակավայրի անուանումը (մարզ եւ համայնք)։ Comments comments

