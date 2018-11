Սահմանադրութեան նախնական նախագիծը

Այս նախապատրաստական փուլում բազմաթիւ մարդիկ հետեւեալ բովանդակութեան նամակներ կը ստանան ինձնից։

«Կարծում եմ, որ համամիտ եք, որ մերօրեայ (եւ ոչ միայն մերօրեայ) կարեւորագոյն խնդիրը սահմանադրութեամբ քաաքացիներին երկրի տէրը դարձնելն է։ Դա մասնաւորապէս պէտք է կատարուի՝ ա) պետական համակարգի բեռնաթափմամբ՝ աւելորդ բոլոր պաշտօնների ու հաստատութիւնների վերացմամբ, բ) մարդկանց երկրի նախագահի կարգավիճակ տալու եւ նրանց քուէարկութիւններով երկամեայ հաճախականութեամբ I.վարչապետ, II. մարզպետներ, III. համայնքապետեր, IV. խորհրդարան ու Vաւագանիներ, ինչպէս նաեւ ցմահ վերին ատեանի դատաւորներ ընտրելու իրաւունքը։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.