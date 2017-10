Սարսափելի ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սարսափելի ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ….ԱՌԱՔԵԼ ջան,դու մեր ԱՌԱՔՅԱԼ, մեր Դանկո, խնդրում եմ մի հեռացեք, մի թողե՛ք ժողովրդին,գոնե դուք որպես Վերջին ՄՈՀԻԿԱՆ արթուն պահեք ժողովրդի միտքը,:Ինձ մոտ էլ եղել են հիասթափության այդպիսի պահեր,չնայած ես ո՞վ եմ Ձեր հզորության առաջ, սակայն նորից վերադարձել է հավատս,հույսս կարդալով, լսելով քեզ ու քո նման մի երկուսին,: Երբեմն մտածել եմ , իսկ ո՞վ է հայը, ինչու՞ պետք է նա ապրի մարդավարի,եթե ինքը դա չի ուզում,վերջ տվեք ԻԼՅՈՒԶԱՆԵՐԻՆ ՝հայը սա է , սա է եղել, սա է ..եղել… :ՀԱՅԸ ՍԱ Է ԻՆՉ ԿԱ՛ ու թող ապրի հենց այսպես: Ձեր նման ԱՆՀԱՏՆԵՐԸ բոլոր ազգերն էլ ունեցել են, ունեն, և բարգավաճել են նրանք ,ով լսել է իր հանճարեղ ԱՆՀԱՏԻ ձայնը,հավատացել նրա խոսքին: Այսպես ապրելը ձեռ է տալիս հային:Հիմա տեղին է Պուշկինի խոսքը /ուղղակիորեն/ Դու՛ ստրուկ ես, դու՛ վախկոտ ես, քանի որ դու հայ ես: Comments comments

