ՍԵՐԺԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳԼԱԽՒՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ

Լինել կռապաշտ նշանակում է լինել կամաւոր մոլագար։ Հիմա նիկոլապաշտներին հարցնում եմ՝ առաջինն ո՞վ ասաց, ումի՞ց կոչ լսեցին, որ պէտք է աջակցել զարթօնքին, «քաղաքացուն երկրի տէրը» դարձնելու նախաձեռնութեանը։ Ուզու՞մ եք տեսագրութիւններ տամ ձեզ։ Հիմա Դուք ձեր կռապաշտութեամբ բթացած եք, բայց դարձեալ ճիգ գործադրեք լսել հասկանալու․․․(Ասողը նոյն մարդն է։)․ «Նա ով խոստանում էր նպաստել քաղաքացու երկրի տէրը դառնալու իրաւունքին, նա խաբել է։ Այդ նպատակն ինքը նոյնացնում է իր անձի եւ իր անձի իշխանութեան հասնելու հետ։ Պէտք է հրաժարուել այս կուռքից եւ ընհանրապէս կուռքերից ու մարդկանց մասին դատել իրենց գործերով։ Սա ասաց՝ «Մերժիր Սերժին» եւ մերժիր ԱՆՄԻՋԱՊԷՍ, սակայն ՍԵՐԺԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳԼԱԽՒՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ՝ ԱՊՕՐԻՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ, որ պիտի իսկապէս անմիջապէս չեղարուէր, ՊԱՀԵՑ ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ ՈՒԹ ԱՄԻՍ։ Դա ամենամեծ ՀԱԿԱՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ էՐ եւ Է․․․ եթէ հաւատանք իր ստին, թէ ինքը յեղափոխութեան (բնականաբար արժղքների արմատական փոփոխութեան) էր ձգտում»։ Comments comments

