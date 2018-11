Սերժը ճիշտ էր

Նիկոլն ինչ ասել է՝ այն էլ անում են: Սերժն էլ էր սիրում առկա խնդիրների մեղավոր մատնանշել ծույլ ժողովրդին: Ու Աստանայում 800 հազար պորտաբույծների մասին դասախոսություն կարդալուց հետո, Նիկոլը եթե անկեղծ էր, ապա պետք է ընդամենը հայտարարեր՝ – Սերժը ճիշտ էր, ես սխալ…

