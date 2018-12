Սերժիկի պայքարի

Պարոն Հայրիկյան, բայց ինչ ներեղություն խնդրի ես մարդը ? ՉԷ որ Սերժիկի կարած սահմանադրություն էր իր հագով ? Չե որ իրեն պետք է նախագահ, որը միյայն փաստաթղթի վերնագիրը անգամ չկարդալով ստրուկի պես կստորագրի ? Պարոն Հայրիկյան հուսանք էս թատրոնը արագ կավարտվի ժողովրդի ուշքի գալու շնորհիվ: Էս երեւի տեղը չեք բերում. թէ ուր եք եկել, ում եք դիմում: Մենք որ պայքարում էինք մեր երկրի անկախութեան համար, դուք երեւի դեռ չէիք ծնուել: Մենք պայքարի մէջ ենք անդադար աւելի քան 50 տարի, եւ մենք երկրի միակ քաղաքական ուժն էինք, որ շուրջ երկու տարի (13-15թթ-ին) ակտիւ քաղաքական պայքար էինք մղում երկրի ինքնիշխանութեան կորստի տանող Սերժիկի վարչախմբի վարած քաղաքականութեան դէմ, այդ ընթացքում անելով բազմաթիւ ցոյցեր, երթեր, հանրահաւաքներ, նոյնիսկ հացադուլներ Սերժիկի հրաժարականի պահանջով: Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.