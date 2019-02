Սիլվա Վսեմդայուշին

Լիլիթ Մակունցը հայտարարում ա, որ ՀՀ բոլոր քաղաքացիները պետք է վճարեն հարկեր՝ տնտեսական հեղափոխությանը մասնակից դառնալու համար։ Հիմա ո՞նց անենք, որ ես ձեր մի այս հեղափոխությանն էլ չմասնակցեմ, դուք ձեր համար վճարեք հարկերը, դուք էլ մասնակցեք․․․ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ այս իշխանությունների վերջին հույսը մնացել ա Սիլվա Վսեմդայուշին, ուրեմն սրանց վիճակը իրոք ծանր ա, եթե չասենք հետույքային։ Անգամ չեն կարողանում գտնել քիչ թե շատ չեզոք վկա, ոչ հասարակության մոտ ինչ որ հավատ ներշնչեր…)) Comments comments

