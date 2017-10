Սիրիայի և Թուրքիայի միջև պատերզմն է

Դժբախտաբար Հայաստանի տարածքում աւելի շատ են թուրքական վտանգը անտեսողները։ Երեւան-իսթանբուլ օդային կապը չի նշանակում որ ամեն ինչ տեղին է։ Թուրքը գայլ է եւ աղվես միաժամանակ։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.