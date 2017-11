Սխալմամբ ընդունել էի

Սխալմամբ ընդունել էի Նարէկ Գասպարեան անունով մի տղայի ընկերութեան յայտը։ Այսօր տեսայ զբաղուած է կեղտոտ բամբասանքներով։ Նայեցի. պարզուեց «կուսակցական» է, Երուանդ Օտեանի փանջունիկան սոսիալիստներից՝ հնչակեան ատենապետ… Էդ տարիքում էդքան ցածրամակարդա՞կ ու եղկելի՞։ Սխալներն ուղղել է պէտք եւ իհարկէ, կը մաքրեմ դիմագրքային ընկերներիս ցանկից։ԸՆդհանրապէս ճիշտ ես, բայց նկատի ունեցիր, որ խօսքը կուսակցապետի, այն էլ հարիւր տարի առաջ ստեղծուած ու ցաւօք աննպատակ ապրած, բայց կուսակցութեան ղեկավարի գեադայութեան մասին է։ Կարող էիր «յիշատակեք» բառից յետոյ չշարունակել նախադասութիւնը եւ պէտք չէր լինի քո «հանդգնութեան» ու իմ «սխալի» մասին խօսել։ Շնորհակալ եմ կարծիքիդ ծանօթացնելու համար։ Comments comments

