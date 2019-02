Սորոսը

Փաստորեն հասկացաք չէ, որ մեր գիժ Գալուստին ժողովուրդը չէր սիրում ընդամենը նրա համար, որ ծերուկը չէր ֆայմել ամեն ինչից զատ նաեւ մազերը կապույտ գույնի ներկել, ու օրը մի բան առաջարկներ փոփոխել…)) Մենակ իմ մոտ ա տպավորություն, որ Ալենը իր փոփոխելու մոլուցքով մանրից որց որ թե Նիկոլենց տներին ա մոտիկանում… Տարօրինակ ա, որ սրանք դեռ չեն նախաձեռնել փոխելու հայոց այբուբենը…)) Ասում են Սորոսը թազա փողեր ա ուզում բաժնի, ոնց անենք ստանանք՞…)) Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.