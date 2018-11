ՍՍՀՄ իշխանութիւնները

Սակայն ՍՍՀՄ Սահմանադրութիւնը եւ իրականութիւնը տարբեր բաներ են․․․1973թ.-ի դեկտեմբերից 1974 թ.-ի յուլիս այդ կուսակցութեան գործով 5 դատավարութիւն է տեղի ունեցել․ նոյնքան էլ սպասւում է առաջիկայում։ Հայրենասէրներին ընկճելու համար ՊԱԿ-ը ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում։ Նրա այդ յանցաւոր գործելակերպը անգամ ինքնասպանութեան փորձերի հանգեցրեց։ Ռուբէն Խաչատրեանը յուլիսի 20-ին կախել էր իրեն։ Վերջին պահին փրկեցին։ Իմ խցում «յանկարծ» կարիճ յայտնուեց եւ միայն պատահականութիւնը կանխեց սարսափելին։ Երբ դիմեցի դատախազին նա պատահականութեանը վերագրեց։ Բանտի 2-րդ հարկում պատահական կարի՞ճ․․․ ՍՍՀՄ իշխանութիւնները քաջ գիտակցում են իրենց այս արարքների յանցաւորութիւնը։ Ապացոյցն այն է, որ չեն ուղարկում մեր՝ ՄԱԿ հասցէագրած դիմումները, չեն հրաւիրում պահանջած թղթակիցներին, դատերը փակ են անում եւ հնարաւորութիւն չեն տալիս տեսակցել եւ նամակագրուել հարազատների հետ։ Comments comments

