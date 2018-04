Ստալինի տղան զոհվեց Երկորդ համաշխարհայինում

Ստալինի տղան զոհվեց Երկորդ համաշխարհայինում: Մաոյի տղան զոհվեց Կորեական պատերազմում: Բաքվի վրա հայկական դրոշ բարձրացնելու համար պետք ա ունենաս նախագահ, ում տղաները եթե անգամ չեն զոհվի առաջնագծում, ապա առնվազն կլինեն շարքային զինվորին հավասար հենց առաջնագծում, ոնց որ Իսրայելի վերխուշկայի զավակները: Ազգ-բանակի ողջ փիլիսոփայությունը դրա մեջ ա, այսինքն՝ որ բանակի առաջ բոլորը հավասար են, այլ ոչ թե այն էժանագին լվացի մեքենաների ու քյարպինջների սինֆոնիան, որը հրամցվում ա լոխերի համար… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.