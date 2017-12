Ստեղծեցինք բաց բաժնետիրական ընկերութիւն

Ստեղծեցինք բաց բաժնետիրական ընկերութիւն, որը պէտք է տնօրինէր մեր տրամադրութեան տակ մնացած շինութիւնները եւ անասունների գլխաքանակը։ Իմ առաջարկով հիմնական բաժնետէրեր համարուեցին զոհուածների կանայք եւ չամուսնացածների դէպքում՝ զոհուածների մայրերը։ Առաջին բաժնետոմսերը նրանց էլ տրուեց։ Նպատակս այն էր, որ եթէ այդ տարածքից բարիքներ քաղուեն, ապա առաջին հերթին օգտուեն զոհուածների հարազատները։ Կամաւոր աիմականների աշխատանքի արդիւնքում մի մեծ գոմ վերանորոգուեց եւ աստիճանաբար անասնագոմը լցուեց խոշոր եղջերաւոր անասուններով։ Թւում էր, թէ տարածքում հզոր տնտեսութիւն է ստեղծւում, բայց մի գիշեր զինուած եւ դիմակաւորուած մարդիկ հարձակուել էին պահակների եւ մերձակայքում ապրող ընտանիքների վրայ եւ տարել հիմնական անասուններին։ Ամփոփ պատմեմ. Հայաստանի ՆԳ նախարարը Սերժ Սարգսեանն էր։ Comments comments

