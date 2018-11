Վազգենչիկը

Նայում ես, որ մարդիկ, որոնք մի հատ սուրճի փող, իսկ ընդմիջմանն էլ մի հատ Չուպաչուպսի փող չունեյին, ինչպիսի թանկանոց տեղերում նախընտրական շտաբներ են բացել ու ինչպիսի թանկ գոզվազդային վահանակների վրա են սվազել իրենց ռոժերը, ակամայից մտածում ես, որ են Չալոն ոչ թե սովորական շուն էր, այլ ոսկե ձվեր ա քաքում… Չալոյի ժամանակն անցել ա, խաբար չես: 😆 Ինչպես ասում էր մեր դասարանի Վազգենչիկը, բանակից թռածներն են, որ սիրում են ֆիդայի խաղալ… Comments comments

