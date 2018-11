Վազգենչիկը

Այդ ո՞ր ապուշն է հաւատում, որ խնձորենու վրայի խնձորները դեն նետելով, նոյն խնձորէնու՝ (ՍՍ-ի օրէնքների) վրա ծիրան է ստացուելու… Ինչպես ասում էր մեր դասարանի Վազգենչիկը, երբ հա կրկնում են որ պետք ա սիրել ժողովրդին, դա հիմնականում ավարտվում է ժողովրդի վրա Կամասուտրայի բոլորի դիրքերի փորձարկմամբ… Դեռ մեծ հարց ա, թե ով ա ավելի վտանգավորը պետության համար, կրիմինալը թե անդեմ շպանան… Մեր Տաթեւի ծննդեան օրն է։ Մաղթենք երջանկութիւն՝ իղձերի իրականացում, բազում ձեռքբերումներ եւ անձնական եւ ընդհանրական կեանքում։ Ինչպես ասում էր մեր դասարանի Վազգենչիկը, երբ հա կրկնում են որ պետք ա սիրել ժողովրդին, դա հիմնականում ավարտվում է ժողովրդի վրա Կամասուտրայի բոլորի դիրքերի փորձարկմամբ… Դեռ մեծ հարց ա, թե ով ա ավելի վտանգավորը պետության համար, կրիմինալը թե անդեմ շպանան… Մեր Տաթեւի ծննդեան օրն է։ Մաղթենք երջանկութիւն՝ իղձերի իրականացում, բազում ձեռքբերումներ եւ անձնական եւ ընդհանրական կեանքում։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.