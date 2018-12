Վազգենչիկի աղջիկը

Կան ժողովուրդներ, որին ոչ թե ադեկվատ ղեկավար ա հասնում, այլ չոբան, շաման կամ գենոկոլոգ… Ինչպես ասում է հարեւանս, կոշկակար Վալոդը, ինչքան երկիրը աղքատ է լինում, այնքան տեղի տեղադրվող տոնածառը մեծ ա լինում… Հաճախ մարդկանց ֆեյքերը իրենց տերերից ավելի խելացի բաներ են գրում։ Գոնե ձեր ֆեյքերից սովորեք…)) Մեր դասարանի Վազգենչիկի աղջիկ կպցնելու գործընթացը ներկայիս հայկական ԱԱԾ միանշանակորեն կարա գնահատի որպես վերբովկա… Դա հին պատմական ավանդույթ ա, երբ էքսցենտրիկ բռնապետությունները փորձում են մատուցել որպես ժողովրդավարություն… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.