Վաղուանից

Վաղուանից (որ նշանակում է այսօր երեկոյից) պահքի հինգ օրերն են։ Դրանք իմաստուն որոշումով աւարտւում են շաբաթ օրը (այսինքն՝ ուրբաթ երեկոյեան), որպէսզի հայ առաքելական եկեղեցու հետեւորդը պատրաստուի տօնական (տուեալ դէպքում՝ Սուրբ խաչի) միջոցառումներին։

Տարուայ մէջ հինգ տաղաւար տօներ կան, բայց պահքի օրերն աւելի են։ Ճիշտն այն է, որ բարեխղճօրէն հետեւես դրանց, բայց միշտ չէ, որ ի վիճակի եմ լ ինում։ Երբեմն էլ ասես փորձութեան համար խնդիրներ են մէջտեղ գալիս։ Նախընտրում եմ պահքը ծոմապահութեամբ անցկացնել եւ ստացւում է։ Ինչու՞ եմ այս ամենի մասին գրում. առանց այս նախաբանի դժուար կը լիներ յորդորել որեւէ մէկի այս հինգ օրը ծոմ պահել, այսինքն ոչինչ չուտել՝ միայն ջուր։

