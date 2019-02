Վանոն ուղղակի խոստովանում է

Ռուսներն անգլերէն են սովորում եւ իրենց երեխաներին տեղաւորում Անգլիա, Ամերիկայ, մերոնք հայերին ուզում են ռուսերէն սովորեցնել․․․ Եր՞բ պիտի լրջանանք, Այսօր (մօտ երկու ժամից) «Հայելու առաջ» զրուցելու ենք Անժելայի հետ եւ այնտեղ ես որոշ բաներ եմ ասում, որ կարող են զարմանք առաջացնել, բայց ահա այն նիւթը որն ակնարկում եմ։ Շատերի յայտարարութիւններն առ այն, որ Լեւոն Տէր Պետրոսեանն իր թիմով հանդերձ սահմանադրական կարգ է խախտել 1996 թ.-ին, անհիմն են թւում, սակայն ահա Վանո Սիրադեղեանի հստակ վկայութիւնն այդ մասին։ Վանոն ուղղակի խոստովանում է (26։55-ից), որ ինքն ու Վազգէն Սարգսեանը քննարկել են այն հարցը, թէ արդեօ՞ք Լեւոն Տէր Պետրոսեանը պատրաստ է երկրորդ փուլի եւ համամիտ են եղել, որ նա պատրաստ չէ․․․ Comments comments

