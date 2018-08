Վարի գնացած (գնացող) փոքր ազգի մեջ էլ ինչներին է պետք իշխանություն պահեն?

Ազգերը հասկանում են իրենց վարի գնալը դրանից տարիներ անց: Հայ ազգը գիտե՞ք Եղեռնից քանի տարի անց ա գիտակցել այդ աղետի բոլոր հետևանքները: Իսկ ցանկացած իշխանավոր էլ իր հերթին մտածում ա մինչև վերջին վայրկյանը պահել իշխանություն: Համաշխարհային պատմության մեջ կգտնես հազարավեր օրինակներ… Լրիվ համաձայն եմ… Այսօր տաքսիստին ասում եմ ուղղությունը Մելիք Ադամյան, հետո մոտենալուց ասեցի դե ՀԲԸՄ-ի շենքից մի քիչ ներքև պահեք (դե ենտեղ ՀՀԿ-ի շտաբն ա) մեկ էլ վրդովված ինձ ասումա “Ինչա ամաչում եք ՀՀԿ-ի անունը տաք? Առաջ հպարտությամբ էին անունը տալիս”… Իհարկե ինչ պետք էր ասեցի ու հասկացա որ ազգը պսիխոզի մեջ ա Comments comments

