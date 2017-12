Վերջնականապէս

Վերջնականապէս հաստատուած է ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԲԱՆՏԵՐՈՒՄ գրքիս առաջին շնորհանդէսի օրն ու ժամը՝ 27 դեկտեմբերի, 2017 թ. ժամը 16։00։ Շնորհանդէսի վայրը յայտնում եմ մասնաւոր նամակներով ի պատասխան մասնակցելու մասին ցանկութեան։ Տիրոջ կամքով, հիմնական բանախօսները կը լինեն՝ Դաւիթ Գասպարեանը, Խաչիկ Մանուկեանը եւ Լուսինէ Աւետիսեանը։Սիրելի Արփենիկ, ես քեզ անչափ շատ եմ սիրում, այնքան,՝ որքան Տարոն Մարգարյանը սիրում է իր առաջնորդ՝ Վերջին բոլշևիկին, խելագարված՝ նրա ազգակործան գաղափարներով։ Comments comments

