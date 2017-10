Վիգեն Սարգսյանի առաջարկած ծրագրերը

Վիգեն Սարգսյանի առաջարկած ծրագրերը ամբողջովին համընկնում են իմ պատկերացրած զինուժի բարելավման ծրագրերին և ես ողջունում եմ այդ համարձակ քայլերը նրա կողմից , որ երկու օր առաջ ասուլիսում իմ սխալ թարգմանության պատճառով «ռիսկային» էի անվանել իհարկե եթե կարդան կամ լսեն թե ես դա ինչպես եմ ասում ոչ թե կոնտեկստից դուրս պարզ էր դառնում որ рискованный – ի հետ էի ոչ թե ռիսկային: Այո շատ լավ նախագիծ է, ազգօգուտ փոփոխություններ են առաջարկվում, խելացի երիտասարդներին տրվում է հնարավորություն օճ թե որպես սովորական շարքային զինվոր մեկնեն ծառայելու այլ որպես հայոց բանակի սպա և նաև վարձատրվեն դրա դիմաց: Ինստիտուտ ավարտ երիտասարդները միշտ չէ որ հնարավորություն են ունենում ավարտելուց հետո վարձատրվող նորմալ աշխատանք գտնել, սա նաև աշխատանք է նրանց համար, բանակը ավելի խելացի, տեխնիկապես զարգացած, ինժեներական և գիտական մտածելակերպով սպաներով համալրելու ծրագիր է Comments comments

