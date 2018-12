Վիրահատական բուժման

Իմ եւ հարազատներիս ստացած հարուածն անչափելի է, սակայն թողնենք այդ մասը։ Նախորդ կառավարութեան օրոք տեղի ունեցածն էլ թող մնայ նրա խղճին, բայց կարծում եմ ՀՀ ներկայ կառավարութիւնը կարող է եւ պարտաւոր է յանցագործներից ետ ստանալ նրանց յանցագործութեան հետեւանքով գոնէ պետութեանն հասցուած վնասի փոխհատուցումը։ Հարգանքով՝ Պարոյր Հայրիկեան Երեւան…հեռ…. էլ հասցէ… Շատ տեղին է սոյն դիմումը, հաշուի առնելով նաեւ պարբերաբար պատուերով բռնկուող «հարկատուների» «արդար» ցասումը եւ վրդովմունքը առ պետութեան կատարած առողջապահական մասնակի ծախսերի կրումը, կապուած նախագահի թեկնածուի՝ նախընտրական քարոզչութեան ընթացքում եւ դրա հետ կապուած իր նկատմամբ կատարուած մահափորձի հետեւանքով, ստացած ծանր վիրաւորուածութեան անհրաժեշտ վիրահատական բուժման հետ: Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.