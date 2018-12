Վրաստանում կաշառքը վերացրեց

Տարատեսակ հեքիաթների հավատացող մանկամիտների համար մի տեսանյութ դնեմ, թե ինչ տեսք ունի օրինակ 200 միլիոն դոլարը։ Այսինքն եթե Կարեն Կարապետյանը 270 միլիոնով գնացել ա Նիկոլի մոտ, ոչ թե պետք ա ճամպրուկով մտներ մոտը, այլ առնվազն մինի Կամազով։ Ո8պեսզի ավելի պարզ լինի, թվերով ասեմ՝ 1 միլիոն դոլարը 100 դոլարանոցներով կշռում ա ուղիղ 10 կիլոգրամ։ Ըստ դրա 270 միլիոնը կկշռի 2700 կիլոգրամ՝ չհաշված ճամպրուկի քաշը․․․))) Միշիկոն մենակ թողեն էշ֊էշ խոսա։ Հա՛, Վրաստանում կաշառքը վերացրեց, էդ մի լավ բանն ա, որ իրա կյանքում արելա, դա էլ է մեծ բան։ Բայց մնացած հարցերում լրիվ ձախողված ապուշի մեկնա։ Comments comments

