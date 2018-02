Տոտենհեմի թույլ տեղը կամային պահնա

Տոտենհեմի խաղը առաջին 10 րոպեների ընթացքում վերլուծած մասնագետներին մի հատ կխնդրեմ մոտենան Սովետաշենի կոյուղաջրերի մոտ, նախկին ձեթ-օճառի շենք հարեւանությամբ։ Ձեզ այդտեղ անվճար գլխացավի դեղ կտրամադրեն: Տոտենհեմի թույլ տեղը կամային պահնա ու լիգաներում անփորձ լինելը, դա պտի հաղթահարեին, հաղթահարեցին, Իգուաինի չխփած պենալն է օգնեց ահագին:

Հետո շատ հարմար մրցակից ա Յուվեն, շատ տեմպով չի խաղում անգլիական թիմերի պես ու Տոտենհեմն իրա դասական դիրքային գրոհները կարա անցկացնի: Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.