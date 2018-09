Տօնն անցաւ

Տօնն անցաւ, բայց նկատենք, որ մեր մշակութային պատասխանատուները ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷԻ տօնական միջոցառման ժամանակ որեւէ հարթակ չէին տրամադրել ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻՆ ՈՒՂԵԿՑԱԾ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ստեղծագործութիւնների՝ երգերի ու բանաստեղծութիւնների համար։ «Երգ երգոցն» էլ մնաց նոյն բոլշեւիկեան մակարդակի վրայ։ Ապազգային տականքներ են։ «Պէտք չէ այնքան խորը մտլել ռսի ․․․․ , որ չերեւաս»,-ասում էր Յարութ Սասունեանը ՀՀ նախագահին։ Դէ, եթէ խորհուրդը չես լսում, չես երեւում, հո չերեւացողի հետ չեն հանդիպելու․․․․» Comments comments

