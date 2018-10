Ցաւօք սրտի

Ցաւօք սրտի, ճիշտ տագնապներ են։ Այնտեղ ուր մահն է այնտեղ միատեսակութիւն է եւ այնտեղ ուր միատեսակութիւն է, այնտեղ մահ է։ Սա կարելի է կանխել եւ չեմ էլ պատրաստւում քողարկուել։ Բոլոր հին ու նոր ծախուները իրենց տեղը կը գտնեն, սակայն մարդիկ, իրական քաղաքացիները բանական ու ողջախոհ արժէքների են կարօտ։ Հայրիկյան, ուզածդ ինչ է? Պարզ ասա .Օվ է քօ հիմարություններին ոշադրություն դարձնում? Պարզ գրի էլի. ՞Ես Քոչարյանի ղազն եմ՞, ավելի անկեղծ եղիր… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.