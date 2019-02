Փառք Քեզ Տէր

Հիմա արդէն նախնական նոյն տաղտուկ մակարդակում եմ․․․ Սա ինձնից չէր, իմը չէր, Փառք Քեզ Տէր, որ արժանի ես անում․․․ Երկուշաբթի օրը՝ փետրուարի 18-ին ժամը 14։30-ին Երեանի դատարանում քննարկուելու է 2013 թ.-ի մահափորձի մասնակից (կրակողը) նախկին հետախոյզ (Աֆղանստանում), չէկիստածին տականքների համար միայն «կաֆելչիկ» Խաչատուրին ներելու եւ կալանքից ազատ արձակելու հարցը։ Ես իմ անձնական վերաբերմունքի՝ նրան բանտում չտեսնելու ցանկութեան մասին դեռ 2013-ին եմ ազդարարել, բայց քանի որ բացառիկ բան է արուելու, հրաւիրուած եմ մասնակցելու այդ նիստին։ Չնայած դա իմ դէմ ուղղուած յանցագործութիւն չէր, այլ ողջ հայութեան, բայց ես իմ մասով ամեն ինչ կանեմ որ նրան ազատ արձակեն (հայութիւնն էլ, եթէ կայ այդպիսի բան, թող իր մասով մտածի…) Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.