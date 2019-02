Քաղաքապետարանը առաջնահերթ խնդիրներ ունի

Հենց տենաք Չալոն կառավարական դաչից փախել ու ոտքով Երեւանից հետ Գյումրի ա գնում, ուրեմն վիճակը լրիվ պիզդեց ա… Այս իշխանություններին մնում ա հայտարարեն, որ քանի դեռ Ռոբերտ Քոչարյանը չի դատապարտվել, անհնար է երկրում պատշաճ իրականացնել ձյան մաքրման աշխատանքները… Քաղաքապետարանը առաջնահերթ խնդիրներ ունի։1,Օպերայի տարածքի սրճարանները քանդել։2,Այդ տարածքում ծառ տնկել։3,Ծառերը ջրել։Իսկ դուք ուզում եք գործները թողել ձեզ համար թիթեր նկարեն։ Հիմա այս երկրի ամենաակտուալ հարցը օրհներգը փոխել կամ չփոխելն ա դառել՞։ Այ հայվանները, մարդկանց սոցիալական հարցերը լուծեք, երկրի անվտանգության հարցը լուծեք, իսկ այդ մարդկանց կարեւորեց շեղելու տեղեկատվական տրյուկները կոխեք համապատասխան տեղերդ… Տխուր պատմություն ա, երբ քո կոչերի ազդեցության տակ ձյունը կամավոր փռվում ա ասֆալտին ու դու ընկնում ես քաքի մեջ…)) Comments comments

