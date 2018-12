Քայլերթի նախարարությունը

Նոր ֆեյսբուքյան ընկերներիցս մեկի գրառումը աչքովս ընկավ, որ առաջարկում էր օպտիմալացման շրջանակներում Հայաստանում թողնել ընդամենը 2 նախարարություն՝ Սիրո և համերաշխության նախարարությունը և Քայլերթի նախարարությունը։ Անկեղծ ասած գտնում եմ որ ներկա դրությամբ այդ երկուսն էլ ա շատ՝ մեզ ընդամենը պետք ա Աֆրիկայից բերել յումբա-տումբա ցեղի հռչակավոր մեծ թմբուկը, որի օգնությամբ կարելի է ամեն երեկո կազմակերպել համազգային “Դմփ-դմփ հուի” միստիկ ռիտուալը, որը կախարդական փայտիկի զուգակցությամբ լրիվ բավական են ազգի հոգևոր և նյութական կարիքները հոգալու համար․․․ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.