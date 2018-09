Քաջ նազարը

Քաջ նազարը Լակոտների հետ Կառավրում ա Լևոնի Աշակերտը Խաբեց Ժողովրդին : 60 ականերից Պայքարող Անկախության Համար Հայրիկյանին Չի Հրավիրում քանի որ Էգոյիստ Լակոտ ա Նիկոլիկը Լակոտների նախագահը : Ձեր Ամագը Մենք Գնահատում ենք Պարոն Հայրիկյան :Եվ Շատերը Ովքեր Մեր տարիքին են Գիտեն Որ Նոր Հիասթափություն է Լինելու :Նոր Կառավարություն Չկա Քանի որ Պուտինը Հիմա Հայաստանի Նախագահն է : Նիկոլը Ծախեց Մեր Հանրապետությունը : Պարոն Հայրիկյան դուք պատրաստ եք չջնջել այն քոմենթները , որոնք այլակարծություն են պարունակում և օբեկտիվ հիմնավորված են ? Comments comments

