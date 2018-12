ՔՊ-Հանրապետական

Անկախ Մենուայի հանդեպ վերաբերմունքիցս, համոզված եմ, որ ՔՊ-ի մեջ նրա հետ բանավիճելու ունակ կադր հաստատ չկա; Ավելին ասեմ՝ նույնիսկ Մենուայի ձիու հետ չեն կարող բանավիճել… Հայ հասարակության որոշակի շերտի յոբը լրիվ ա խփել: ՔՊ- Հանրապետական բանավեճերից հետո սկսում են գոռալ թե բա ոչինչ, կարևորը Նիկոլականները ազնիվ են: Դեռ մի կողմ թողնենք ազնիվ են թե չէ, բայց որ դեբիլ են, փաստորեն լրիվ նորմալ ա, հա՞…)) Comments comments

