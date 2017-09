Միամիտ ընկերներիս

Միամիտ ընկերներիս մի հատ խորհուրդ տամ, ստուգելու համար թե ով ով ա՝ ֆեյսում արևմտամետ քարոզիչներին ընդամենը մի հատ հարց եք տալիս թե ոնց են վերաբերվում Սասնա Ծռերի ապստամբությանը, ու կտեսնեք, որ դրանց մոտ 70-80 տոկոսը այս կամ այն կերպ լղոզելով կսկսի կրկնել ոստիկանության վարկածը, ու այդ ժամանակ դուք էլ կհամոզվեք, որ գործ ունեք ընդամենը Բ-26 բոզերի հետ… Comments comments

