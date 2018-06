P.s Նույն կերպ մի տարի առաջ

P.s Նույն կերպ մի տարի առաջ ոստիկանությունը ինձ Հյուսիսային պողոտայից ապօրինի կերպով բերման ենթարկեց, հայտարարելով թե իր մոտ եղել են կասկածներ, որ իմ մոտ կա դանակ: Պազվեց որ իմ մոտ ոչ մի դանակ էլ չկար, սակայն այդպես էլ ոչ մի ոստիկան չենթարկվեց պատասխանատվության իրենց կատարած այդ քայլի համար ու ակնհայտ է, որ այդ գործելաոճը շարունակվում է… P.s. s. Շատերը ծափահարելով Սաշիկին բերման ենթարկելու կապակցությամբ, չեն հասկանում էլեմենտեր մի բան: Եթե հասարակությունը այսօր թույլ ա տալիս ու ողջունում ա որ խախտվի ինչ-որ մեկի իրավունքը, կապ չունի որ այդ ինչ-որ մեկը Սաշիկն ա, շատ հանգիստ այսօր էլ, վաղն էլ կխախտվեն ձեր իրավունքները, ու շատ ավելի վատ կերպով: P.s.s.s. Տարիներ շարունակ օդում կախված են լուրեր Սաշիկի կողմից բիզնեսներում զանգվածաբար փայ մտնելու մասին ու այս պարագայում ոստիկանությունը փոխանակ Սաշիկին անհիմն տաներ ու բաց թողներ, պետք ա հասարակությանը ներկայացնի այդ լուրերի իսկությունը ապացուցող կամ բացառող հիմնավոր փաստեր: Հասարակությունը հաստատապես հենց դա ա սպասում… Comments comments

